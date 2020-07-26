أيمن بهجت قمر مدافعا عن حمو بيكا بقوة: ما تتشطروش على عيال غلابة

وكتب قمر من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "أكبر ميزة لوجود حمو بيكا وزمايله في روتانا أن أغانيهم هتعدي على جهات رقابية وده في حد ذاته شئ كويس".





وتابع: "ما تتشطروش على عيال غلابة معندهاش لجان إلكترونية ترهبكوا، الفن عرض وطلب ووجودهم في روتانا جايز يحطهم في قالب مقبول "



