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فن

أيمن بهجت قمر مدافعا عن حمو بيكا بقوة: ما تتشطروش على عيال غلابة

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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شروق حمدى
دافع الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر عن مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد تعرضه لهجوم شديد بعد تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكتب قمر من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "أكبر ميزة لوجود حمو بيكا وزمايله في روتانا أن أغانيهم هتعدي على جهات رقابية وده في حد ذاته شئ كويس".

وتابع: "ما تتشطروش على عيال غلابة معندهاش لجان إلكترونية ترهبكوا، الفن عرض وطلب ووجودهم في روتانا جايز يحطهم في قالب مقبول "

وطرحت اليوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو اغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديدة "ايه الحكاية" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

ويشارك في الغناء كلا من علي قدورة ونور التوت ومودي أمين، والتوزيع لفيجو الدخلاوي.

وكان حمو بيكا قد دخل قائمة  مطربي أغاني المهرجانات الممنوعين من الغناء بأمر نقابة المهن الموسيقية، بسبب اتهامهم بافساد الذوق العام. 


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