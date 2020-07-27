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ثقافة

الفيسبوك والفلسفة.. كتاب ربيع وهبة على النيل الثقافية الأربعاء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يحل الباحث والمترجم ربيع وهبة ضيفا على برنامج الفترة المفتوحة على شاشة النيل الثقافية، لمناقشة ترجمته لكتاب "الفيسبوك والفلسفة.. بم تفكر؟" تأليف عدد كبير من الكتاب تحرير دي إي ووتر كور، في السادسة والربع مساء يوم الأربعاء المقبل.

صدرت ترجمة الكتاب عن المركز القومى للترجمة بالاشتراك مع دار "المحروسة"، ‎وجاء فى أجواء الكتاب: "الفيسبوك جاء ليضع قدما ثقيلة فى حياتنا اليومية، وما يزيد من ثقلها وتأثيرها فقط هذه المشكلات، بل ما قدم أيضا بجانب المشكلات والخراب، فرص مذهلة فى الارتباط وتكوين العلاقات وقنص وظائف وتحقيق شهرة وغيرها من الانجازات التى أتاحت لجميع مستخدميه كم هائل من العلاقات التى لم تكن تتوفر لولا وجوده".

ربيع وهبة باحث ومترجم مصري ولد في القاهرة عام 1970، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1993 وعمل كأخصائي نفسي في أحد المراكز العلمية المتخصصة في مجال القياس النفسي وتحليل المعلومات، حصل على دبلومة العلوم السياسية في المجتمع المدني وحقوق الإنسان من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2000.
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