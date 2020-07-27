الفيسبوك والفلسفة.. كتاب ربيع وهبة على النيل الثقافية الأربعاء

يحل الباحث والمترجم ربيع وهبة ضيفا على برنامج الفترة المفتوحة على شاشة النيل الثقافية ، لمناقشة ترجمته لكتاب "الفيسبوك والفلسفة.. بم تفكر؟" تأليف عدد كبير من الكتاب تحرير دي إي ووتر كور، في السادسة والربع مساء يوم الأربعاء المقبل.





صدرت ترجمة الكتاب عن المركز القومى للترجمة بالاشتراك مع دار "المحروسة"، ‎وجاء فى أجواء الكتاب: "الفيسبوك جاء ليضع قدما ثقيلة فى حياتنا اليومية، وما يزيد من ثقلها وتأثيرها فقط هذه المشكلات، بل ما قدم أيضا بجانب المشكلات والخراب، فرص مذهلة فى الارتباط وتكوين العلاقات وقنص وظائف وتحقيق شهرة وغيرها من الانجازات التى أتاحت لجميع مستخدميه كم هائل من العلاقات التى لم تكن تتوفر لولا وجوده".



