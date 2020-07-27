مواطن يستغيث من عامود كهرباء ملتصق بشرفة منزله في تمي الإمديد

استغاث المواطن محمد السيد الشافعى من محافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من أسلاك الكهرباء الملصقة بشرفة منزله في شارع المسرى بتمى الأمديد بالدقهلية.





وقال فى رسالته: نعاني منذ فترة من ترحيل عامود الكهرباء المجاور لشرفة المنزل والأسلاك ملصقة بالشرفة مما تسبب فى صعق نجلى بالكهرباء اليوم وكاد ان تؤدى بحياته.





وأضاف: نرجو نقل العامود االذى يوجد بجوار المنزل حيث أن الشارع الرئيسى عشرون متر امام حديقة الطفل حفاظا على أرواح أبنائنا.





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