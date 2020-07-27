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بين الناس

مواطن يستغيث من عامود كهرباء ملتصق بشرفة منزله في تمي الإمديد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد السيد الشافعى من محافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من أسلاك الكهرباء الملصقة بشرفة منزله في شارع المسرى بتمى الأمديد بالدقهلية.

وقال فى رسالته: نعاني منذ فترة من ترحيل عامود الكهرباء المجاور لشرفة المنزل والأسلاك ملصقة بالشرفة مما تسبب فى صعق نجلى بالكهرباء اليوم وكاد ان تؤدى بحياته.

وأضاف: نرجو نقل العامود االذى يوجد بجوار المنزل حيث أن الشارع الرئيسى عشرون متر امام حديقة الطفل حفاظا على أرواح أبنائنا.

للتواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى
0103337829
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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