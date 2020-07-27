شاهد.. تسريبات تكشف ألوان سوار هواوي Huawei TalkBand B6 الطبي.. صور

كشفت تسريبات جديدة أن سوار هواوى الطبى Huawei TalkBand B6 سيصدر بأربعة ألوان هى الأحمر، والأسود، والبيج، والفضى، كما سيأتى بالسيليكون للونين الأحمر والأسود فقط.





وبحسب موقع Notebookcheck التقنى فإن سوار TalkBand B6 الطبى سيأتى بشاشة منحية بقياس 1.53 بوصة، من نوع AMOLED كما تأتى بمعالج من نوع Kirin A1 ، كما يحتوى على سماعة بلوتوث منبثقة.









ويحتوى سوار TalkBand B6 على عدد من الميزات منها مراقبة معدل ضربات القلب، و ومستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى تعقب اللياقة البدنية.

ويقوم سوار TalkBand B6 بدعم عدد من الميزات الرياضية، ويحتوى على فتحة للشحن من نوع USB Type-C و Bluetooth 5.2، كما يأتى بميزة إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 50%.

ومؤخرا، أعلنت شاومى شركة شاومي رسميا عن سوار Mi Band 4C الذكي، والذى يحتوي على بطارية يمكن أن تستمر في العمل بعمر شحن يصل إلى 14 يومًا.



