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تكنولوجيا

شاهد.. تسريبات تكشف ألوان سوار هواوي Huawei TalkBand B6 الطبي.. صور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:02 ص
تسريبات تكشف ألوان
تسريبات تكشف ألوان سوار هواوى Huawei TalkBand B6
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن سوار هواوى الطبى Huawei TalkBand B6 سيصدر بأربعة ألوان هى الأحمر، والأسود، والبيج، والفضى، كما سيأتى بالسيليكون للونين الأحمر والأسود فقط. 

وبحسب موقع Notebookcheck التقنى فإن سوار TalkBand B6 الطبى سيأتى بشاشة منحية بقياس 1.53 بوصة، من نوع AMOLED كما تأتى بمعالج من نوع Kirin A1 ، كما يحتوى على سماعة بلوتوث منبثقة. 


Red silicone. (Image source Weibo via Gizmochina)
ويحتوى سوار TalkBand B6 على عدد من الميزات منها مراقبة معدل ضربات القلب، و ومستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى تعقب اللياقة البدنية. 
Stainless steel. (Image source Weibo via Gizmochina)
ويقوم سوار TalkBand B6 بدعم عدد من الميزات  الرياضية، ويحتوى على فتحة للشحن من نوع USB Type-C و Bluetooth 5.2، كما يأتى  بميزة إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 50%. 
Beige leather. (Image source Weibo via Gizmochina)
ومؤخرا، أعلنت شاومى شركة شاومي  رسميا عن سوار Mi Band 4C الذكي، والذى يحتوي على بطارية يمكن أن تستمر في العمل بعمر شحن يصل إلى 14 يومًا. 
Black silicone. (Image source Weibo via Gizmochina)

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