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تكنولوجيا

رسميا.. HUAWEI MatePad Pro أول تابلت يدعم 5G في السعودية.. السعر والمواصفات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:00 ص
HUAWEI MatePad Pro
HUAWEI MatePad Pro أول تابلت يدعم 5G في السعودية
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ندى على
أطلقت شركة هواوى الصينية تابلت HUAWEI MatePad Pro 5G في المملكة العربية السعودية، وهو أول تابلت يتمتع بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G في السعودية.


ويتمتع تابلت  MatePad Pro 5G بشاشة قياس 10. 8 بوصة، من نوع IPS، وبدقة 2,000×1,200 بيكسل ، كما يحتوى على كاميرتين بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الخلفية تقنية التركيز التلقائي، ويزن MatePad Pro 5G نحو 450 جراما ويأتي بسماكة لا تتعدى 7.35 مم.



ويعمل تابلت  MatePad Pro 5G بمعالج من نوع  Kirin 990 مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 265 جيجابايت. 


ويتميز تابلت MatePad Pro 5G ببطارية بسعة 7,250 ميللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 20 واط، كما يأتى مع التابلت قلم ذكى M-Stylus Pen ، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح قابلة للفصل.


ويبلغ سعر تابلت MatePad Pro 5G  حوالى 3099 ريالا سعوديا، وما يعادل تقريبا 826 دولارا أمريكيا، وما يعادل حوالى 190. 13 ألف جنيه مصرى. 

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