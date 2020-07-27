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أخبار العالم

مستوطنون يحرقون مسجدا في مدينة البيرة الفلسطينية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، مسجدا في مدينة البيرة الفلسطينية، كما وضعوا شعارات عنصرية على جدران المسجد. 

ومن ناحية أخرى، كشف تقارير الإعلام العبري عن وصول حوالي 34 مهاجرًا من إثيوبيا إلى إسرائيل، ليصل إجمالي عدد الإثيوبيين المهاجرين إلى تل أبيب إلى 269 منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن الفوج الإثيوبي الجديد الذى وصل تم عزله على الفور كشرط لمنع انتشار كوفيد 19 داخل الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن المهاجرين الإثيوبيين من بين 400 آخرين يدعون تواصلهم مع إسرائيل من خلال موروثهم اليهودي وهو الأمر الذي أعلنت تل أبيب قبولها لهم قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات إسرائيل التي جرت في 2 مارس الماضي.

ووصل 43 مهاجرًا إثيوبيًا قبل أقل من أسبوع خلال فترة الانتخابات، وتم تعليق وصول الوافدين الآخرين بسبب أزمة فيروس كورونا.

في غضون ذلك، وصل 73 مهاجرًا إثيوبيًا على متن طائرة في نهاية مارس، كما وصلت مجموعة أخرى بقوة 119 مهاجرا إثيوبيا في منتصف مايو.

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