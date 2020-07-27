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مرأة

بفستان أخضر.. نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:46 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نجوى كرم فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر الذي لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق.

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ولم تتكلف نجوى كرم فى ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات و لكنها أكملت إطلالتها بكلاتش صغير باللون الفضي مما زاد من جمال و جاذبية إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية،اعتمدت نجوى كرم على خصلات شعرها ذات اللون البني المموج و المنسدله على كتفيها، فيما أختارت مكياجا مميزا و مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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