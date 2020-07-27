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أخبار العالم

205 آلاف و609 حالات.. ألمانيا تسجل 340 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، سجلت ألمانيا 340 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 205609 حالات منذ تفشي الوباء.


وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، ليظل العدد مستقرا عند 9118.


وكان المعهد قد أفاد أمس الأحد بتسجيل 305 إصابات دون وفيات.


كانت السلطات الألمانية، أعلنت في وقت سابق، عن ظهور عدد كبير من مصابي فيروس كورونا في مصنع لتعليب اللحوم، وهو الأمر الذي جدد المخاوف من موجة وبائية جديدة.


ووفقا لأحدث تعداد لوكالة فرانس برس، وصلت إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 16 مليون حالة، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.


وبلغ إجمالي عدد الإصابات حول العالم  16 مليونا و50 ألفا و233 إصابة، بينها 645 ألفا و184 وفاة على الأقل.


وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجلت أربعة ملايين و178 ألفا و21 إصابة بينها 146 ألفا و460 وفاة، تليها منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي (أربعة ملايين و328 ألفًا و915 إصابة و182 ألفًا و501 وفاة) ومن ثم أوروبا ثلاثة ملايين و52 ألفا و108 إصابات و207 آلاف و734 وفاة.
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