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أخبار العالم

حشود من الامريكان تتجمع في بورتلاند لجولة جديدة من الاحتجاجات | بث مباشر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:59 ص
مظاهرات بورتلاند
مظاهرات بورتلاند
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على صالح
تجمع حشد من المواطنين الأمريكان في بورتلاند بـ ولاية اريجون، في جولة أخرى من الاحتجاجات على وجود وأساليب القوات الفيدرالية التي تحتجز المتظاهرين.

وكانت بورتلاند موطنًا لبعض أكثر التظاهرات الشديدة المناهضة للعنصرية منذ وفاة المواطن الامريكي من اصل افريقي جورج فلويد المقيم في مينيابوليس، في 25 مايو الماضي؛ حيث كانت محكمة فيدرالية بوسط المدينة بؤرة استمرار الاضطرابات على مدى عدة أسابيع.


وخلال في الأسبوع الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات اتحادية إلى بورتلاند للمساعدة في الحفاظ على القانون والنظام وحماية المحكمة هناك بعد أن هز المتظاهرون السياج المعدني حول المنشأة وألقوا المفرقعات النارية والمحرقات المختلفة عليها.


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