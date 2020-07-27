تقترب من الخمسين..طقس شديد الحرارة اليوم في الكويت

توقعت الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس شديد الحرارة اليوم الإثنين نهارا علي معظم انحاء البلاد حيث تصل العظمي الي 49 درجة مئوية فيما تصل الصغري لــ 37 درجة مئوية.





وذكرت الأرصاد الجوية في تقرير لها اليوم ان البلاد تشهد أيضا رياح شمالية غربية الي متقلبة الإتجاه حفيفة ال معتدلة حيث تصل سرعتها من 8 الي 32 كم في الساعة حيث تظهر بعض السحب المتفرقة.





وأشارت التقارير الجوية الي ان الطقس ليلا في الكويت سيكون حار الي مائل للحرارة مصحوبا ببعض من الرطوبة خاصة علي المناطق الساحلية.





وعن حركة الرياح علي البلاد ليلا فقد بيًنت التقارير انها جنوبية شرقية الي متقلبة الإتجاه خفيفة الي معتدلة السرعة حيث تتراوح سرعتها ايضا من 8 الي 32 كم في الساعة.