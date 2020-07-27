AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير القوى العاملة: حقوق قتيل الماس الكهربائي بالكويت محفوظة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العامل المصري الذي لقي حتفه نتيجة ماس كهربائي أثناء قيامه مع زملائه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء في إحدى المناطق السكنية بالكويت حقوقه محفوظة، وجارٍ اتخاذ إجراءات نقل الجثمان للقاهرة لدفنه ببلدته. 


وبحسب بيان، الاثنين، تلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت ، كشف عن  أن المتوفى  يدعى محمد فرغلي محمود حسين، وهو من قرية نزالي جانوب - القوصية – أسيوط، ومتزوج ويعول طفلتين، ومقر العمل الرسمى شركة الأعمار جلوبال للتجارة العامة والمقاولات، علي مهنة نجار مسلح، وقد وقع الحادث في أثناء عمله لدى شركة أخرى (بالمخالفة لقانون العمل وقانون الإقامات) وهى شركة الدليل للتجارة العامة والمقاولات. 


وكان المتوفي لقي حتفه بفعل ماس كهربائي تعرض له في منطقة صباح السالم، في أثناء قيامه مع رفاقه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء  وعند توجه رجال الأمن والمسعفين إلى الموقع، وبعد فحص الشخص اتضح أنه لقي حتفه، متأثرًا بإصابته، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لنقل الجثة إلى الطب الشرعي، وإبلاغ النيابة، وتقرر تسجيل قضية قتل بالخطأ. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول جثمان مصري توفي طبيعيا بالأردن.. اليوم

مصرع مصري في الكويت جراء انفجار لغم من مخالفات الغزو العراقي

لعدم تمكنهم من العودة.. القوى العاملة: لا إنهاء لخدمات المعلمين المصريين في الكويت

سعفان يتابع مستحقات قتيل وحالة 5 مصابين في انقلاب باص بالكويت

سعفان يتابع مستحقات قتيل ماس كهربائي بالكويت

ترشيحاتنا

المرأة الحديدية.. قصة أول سيدة يطلق اسمها على محطة مترو

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

صاحب الشقة مظلوم.. طلب إحاطة للحكومة لتحميل أصحاب العقارات قيمة مخالفات التصالح

ليس كما أشيع.. غادة عبد الرازق: اتجوزت 10 مرات بس

عن طريق التصفيق.. تطبيق يساعدك على إيجاد هاتفك المفقود

الجيش الليبي يدمر 3 دبابات تابعة للميليشيات التركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها