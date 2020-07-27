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رياضة

إقبال كثيف في ثاني أيام الجمعية العمومية للزمالك .. فيديو وصور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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محمد هاني _ عمرو سيد _ احمد رمضان
شهدت ثاني أيام الجمعية العمومية العادية للزمالك إقبالا كثيفا من الاعضاء.

 و جاءت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس إدارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر أن لائحة نادي الزمالك تنص على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا.

وتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا وهى كالتالي :

التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى.

كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020.

وتبدأ عملية التسجيل فى كشوف الحضور بالجمعية العمومية بنادى الزمالك فى اليوم الأول من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، على أن تبدأ فى اليوم التالى فى التاسعة صباحا وينتهى التسجيل فى التاسعة مساء، ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل.
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