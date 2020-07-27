فرنسا تسلم الهند مقاتلات رافال وسط تصاعد التوترات مع الصين ..فيديو

أرسلت فرنسا مقاتلات "رافال" إلى الهند وسط حالة من التوتر على طول الحدود الصينية.





وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن الهند اشترت 36 مقاتلة رافال من فرنسا بموجب صفقة بين البلدين في عام 2016، بتكلفة 8.7 مليار دولار، وقامت فرنسا بتسريع تسليم الطائرات بناء على طلب من الهند بعد تفاقم التوترات الحدودية مع الصين في أبريل من هذا العام.





وقال مسؤول هندي بعد دخول الخمسة مقاتلات التابعة لـداسو للطيران" يوم الاثنين إن طائرات رافال الجديدة تضيف عمقا وقوة إستراتيجيين لقدرات القتال الجوي الهندي. وتتوجه الطائرات إلى قاعدة أمبالا الجوية في البنجاب، بالقرب من لاداخ والحدود الباكستانية.





وقال سلاح الجو الهندي الأسبوع الماضي في إعلان نادر عن وضع العمليات إن الطيارين والطاقم الأرضي تلقوا تدريبا شاملا على الطائرة، بما في ذلك أنظمة الأسلحة المتطورة للغاية.





بعد وصول مقاتلات رافال "ستركز الجهود على تشغيل الطائرة في أقرب وقت ممكن". وقد ذكرت سبوتنيك بالفعل أن مقاتلات رافال وصلت إلى قاعدة أمبالا الجوية في الأسبوع الأول من يوليو.





وأشارت مصادر إلى أن القوات الجوية الهندية قررت أيضًا شراء نظام صواريخ جو- أرض Armement Air-Sol Hammer الدقيق.





وتحدث وزير الدفاع الهندي راجناث سينجنظيره الفرنسي فلورنس بارلي في 2 يونيو بعد تلقي تقارير عن التأخير في تسليم الطائرات بسبب جائحة فيروس كورونا.





وتوفر "داسو للطيران" خمس سنوات من الدعم اللوجستي القائم على الأداءمع خيارات للتمديد الإضافي لمدة سبع سنوات. تنص الشروط التي تم إنهاؤها من قبل الجانبين أيضًا على دعم المنتج لمدة 50 عامًا من قبل الشركة المصنعة.





قالت الحكومة الهندية يوم الجمعة إن دبلوماسيين من الهند والصين اتفقوا على سحب سريع للقوات المتواجهة على الحدود المتنازع عليها بين البلدين في منطقة الهيمالايا الغربية، التي شهدت مقتل 20 جنديًا هنديًا في اشتباك الشهر الماضي.



