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أخبار العالم

بإجمالي 77058 حالة.. سلطنة عمان تسجل 1053 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن تسجيل 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة تضم 952 إصابة لعمانيين و101 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 77058 حالة. 


وأضافت وزارة الصحة أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 393 حالة وفاة بعد تسجيل 9 حالات جديدة.


بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 57028 شخصا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العمانية عن قرارات جديدة لاحتواء الفيروس، من بينها فرض الإغلاق  التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.

هذا بالإضافة إلى منع الحركة وإغلاق كل الأماكن العامة والمحلات التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا.

وعلاوة على ذلك، استمرار منع التجمعات بجميع أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية.
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