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أخبار العالم

الإعلام الأوكراني يسلط الضوء على مباحثات السيسي وزيلنيسكي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:06 ص
السيسي - زيلينسكي
السيسي - زيلينسكي
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على صالح
سلطت وسائل الإعلام في اوكرانيا الضوء على إجراء رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى ان الزعيمين أعربا عن تقديرهما البالغ للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين، وناقشا الخطوات الأخرى لتطوير التعاون متبادل المنفعة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس الاوكراني.

ووفقا لبيان تداولته الصحف الاوكرانية، أعرب زيلنيسكي عن اهتمامه بمواصلة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، والتي تعتبر أكبر شريك تجاري لبلاده في القارة الأفريقية والشرق الأوسط. 

وأشار زيلينسكي إلى مساهمة الشركات الأوكرانية في ضمان الأمن الغذائي في مصر، وشدد على أهمية التنفيذ الناجح لمشاريع الشركات الأوكرانية في هذا البلد.

وبالإضافة إلى ذلك، نوقش موضوع تعزيز التعاون في صناعة الفضاء بشكل منفصل.

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وأضاف البيان أنه بالنظر إلى الخبرة الكبيرة والقاعدة الصناعية والهندسية المتاحة، فإن أوكرانيا مهتمة باستئناف التعاون متبادل المنفعة مع مصر في مجالات مثل إنتاج وإدارة الاقمار الصناعية وتحديث قاعدة التحكم في الطيران الأرضية ومعدات اختبار المركبات الفضائية والتدريب والتعليم متخصصون مصريون. 

وقال الرئيس الأوكراني "أنا مقتنع بأن دولنا لديها إمكانات كبيرة للتعاون في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية".

كما تبادل الرئيسان الدعوات لزيارة البلدين بعد استقرار الوضع مع جائحة فيروس كورونا.

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