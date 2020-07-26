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أصل الحكاية

شكرا فخامة الرئيس.. قصة منح السيسي جواز السفر الدبلوماسي للملك أحمد فؤاد الثاني

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبدالله قدري
في عام 2014 أعلنت الصفحة الرسمية للملك فاروق الأول، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر ملوك مصر أحمد فؤاد الثاني جواز سفر دبلوماسي، مكتوب في خانة الوظيفة "ملك مصر السابق".

وأكد أحمد فؤاد الثاني الخبر في مقابلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، معربًا عن شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار هذا القرار.

وقال ملك مصر السابق "فخور جدًا وبشكر فخامة الرئيس بهذا القرار".

وأفصح آخر ملوك مصر عن تفاصيل جواز السفر الدلوماسي قائلا " مكتوب فيه ملك مصر السابق، وده صحيح، قبل كده كان عندي جواز سفر عادي من أيام الرئيس أنور السادات باسمي فقط"، دون التطرق إلى الوظيفة.

وحسب موقع الملك فاروق عاش أحمد فؤاد مع شقيقاته الثلاث فى سويسرا حتى بلغ الـ 21 من العمر، وتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة عامة بالقرب من منزلهم فى سويسرا، حصل أحمد فؤاد بعد ذلك على البكالوريا الفرنسية من مؤسسة روزى الشهيرة فى رول وجوستاد بسويسرا.

لمن تمنح جوازات السفر الدبلوماسية؟
وطبقًا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 تمنح جوازات السفر الدبلوماسي للفئات الآتية:

1- رئيس الجمهورية وأسرته.

2- رؤساء الجمهورية السابقين وأسرهم.

3- نواب رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين.

4- الحائزين على قلادة النيل من مواطني جمهورية مصر العربية.

5- رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين.

6- رئيس مجلس النواب ورؤسائه السابقين. (تم تعديل بالقرار رقم 917 لسنة 2016)

7- شيخ الأزهر، وبطريرك الكرازة المرقسية، ومفتي الديار المصرية، والحاخام.

8- مساعدي رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين.

9- نواب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء أعضاء مجلس الوزراء الحاليين والسابقين.

10- قائد عام القوات المسلحة، ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، ورؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة السابقين، وقادة القوات الجوية، والدفاع الجوي، والبحرية الحاليين فقط.
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