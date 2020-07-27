AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالفيديو كونفرانس.. طب الأسنان بجامعة بدر تنظم ورش تدريب للخريجين في مجال طب الأسنان التجميلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
قســـم التعليــــم
أعلن الدكتور إيهاب سعيد، عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر، أن وحدة التعليم الطبى المستمر بالكلية بدأت تنفيذ خطة تدريبية لخريجى كلية طب الفم والأسنان من مختلف الجامعات؛ عبر البث المباشر"أونلاين" لمجموعة من ورش العمل المتميزة فى كل مجالات وتخصصات "طب الفم والأسنان" باستخدام برامج عبر الإنترنت بنظام "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك تمشيًا مع الظروف الراهنة ورغبة من إدارة الكلية فى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الخريجين والمهتمين.

وأضاف عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر، أن تلك الورش التدريبية تتيح للمشاركين التفاعل مع المدربين والمحاضرين مع إمكانية مشاركة خبراء فى المجال من جميع بلدان العالم.. كاشفًا عن أنه تم بالفعل تنفيذ ورشتى عمل عن "طب الأسنان التجميلى" وغرسات الأسنان؛ واستخداماتها فى التركيبات التعويضية للأسنان.

وأوضح الدكتور إيهاب سعيد، أن اللقاءات العلمية حظيت بحضور مكثف من طلاب وخريجى كليات طب الأسنان من مختلف الجامعات الذين أثنوا على المستوى المتميز لهذه اللقاءات سواء أكان من الناحية العلمية أو من الناحية الفنية باستخدام تقنيات حديثة بطرق مبسطة وواضحة.

وأشار عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر، إلى أن الحضور  طالبوا بضرورة تكرار مثل هذه اللقاءات العلمية لما لها من أثر إيجابى، خصوصا فى مثل هذه الظروف التى يمر بها العالم، ونحن نعد بذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طب أسنان جامعة بدر تقدم 10 نصائح للحفاظ على الأشخاص من كورونا

ترشيحاتنا

الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ ابريل الماضي

رئيس الأركان يشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي على الاتجاه الغربي

فنان شهير يستغيث بوزارة الثقافة بعد إصابته بـ كورونا.. شاهد

جار يعتدى بالضرب على ممثلة شهيرة ويسبب لها قطعا فى ذراعها .. تفاصيل

اعرف خريطة العربيات في مصر .. الشركات تطرح موديلات 2021 في السوق.. صور

مواعيد جديدة للمرور.. الداخلية تناشد قائدي المركبات الإسراع في تركيب الملصق الالكترونى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور

اعرف خريطة العربيات في مصر .. الشركات تطرح موديلات 2021 في السوق.. صور

شيفروليه تعلن رفع أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور