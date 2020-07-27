بالفيديو كونفرانس.. طب الأسنان بجامعة بدر تنظم ورش تدريب للخريجين في مجال طب الأسنان التجميلي

أعلن الدكتور إيهاب سعيد، عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر، أن وحدة التعليم الطبى المستمر بالكلية بدأت تنفيذ خطة تدريبية لخريجى كلية طب الفم والأسنان من مختلف الجامعات؛ عبر البث المباشر"أونلاين" لمجموعة من ورش العمل المتميزة فى كل مجالات وتخصصات "طب الفم والأسنان" باستخدام برامج عبر الإنترنت بنظام "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك تمشيًا مع الظروف الراهنة ورغبة من إدارة الكلية فى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الخريجين والمهتمين.





و أضاف عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر، أن تلك الورش التدريبية تتيح للمشاركين التفاعل مع المدربين والمحاضرين مع إمكانية مشاركة خبراء فى المجال من جميع بلدان العالم.. كاشفًا عن أنه تم بالفعل تنفيذ ورشتى عمل عن "طب الأسنان التجميلى" وغرسات الأسنان؛ واستخداماتها فى التركيبات التعويضية للأسنان.





و أوضح الدكتور إيهاب سعيد، أن اللقاءات العلمية حظيت بحضور مكثف من طلاب وخريجى كليات طب الأسنان من مختلف الجامعات الذين أثنوا على المستوى المتميز لهذه اللقاءات سواء أكان من الناحية العلمية أو من الناحية الفنية باستخدام تقنيات حديثة بطرق مبسطة وواضحة.



