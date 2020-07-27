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أخبار العالم

إصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بفيروس كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن مكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إصابة علي ربيعي، اصابة "ربيعي" بفيروس كورونا.


وبحسب وكالة "إرنا"، قال المكتب إن الاختبار الأولي للكشف عن كورونا لعلي ربيعي جاء إيجابيًا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي المزيد من الرعاية والخضوع للإشراف الطبي.


وأضاف: "نظرًا لظهور بعض أعراض كورونا على المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، ومراعاة للبروتوكولات الصحية، قد تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده غدًا الثلاثاء". 


وأوضح المكتب أن ربيعي كان في راحة بمنزله منذ أواخر الأسبوع الماضي، ونقل إلى المستشفى ويخضع للرعاية الطبية بعدما جاء الاختبار الأول إيجابيًا.
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