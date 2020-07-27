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منوعات

موقع أمريكي : كورونا أكثر أسماء البنات شيوعا لمواليد هذا العام

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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مريم صليب
نشر موقع أمريكي قائمة بأكثر أسماء المواليد بحثا في 2020 للبنات و الأولاد ، و لكن المفاجأة كانت في تصدر اسم كورونا لأسماء المواليد . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،أن الموقع أشار إلى أنهم صدموا في آخر إحصاء قاموا به عن الأسماء الأكثر شيبوعا في 2020 ، و تصدر اسم " كورونا" قائمة أسماء البنات . 

و يأتي كورونا في المركز الأول في البنات و من ثم يليه أسماء " ميلا  ، اورورا ، و لونا" " ، فقد تفاجئ متابعي الموقع أن عدد كبير من الآباء قرروا تسمية بناتهن بكورونا تماشيا مع الاحداث الجارية . 

اما عن الأولاد فقد تصدر أسماء  هينتر و صهيون الاسماء الاكثر شيوعا على الموقع في عام 2020 . 


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