موقع أمريكي : كورونا أكثر أسماء البنات شيوعا لمواليد هذا العام





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،أن الموقع أشار إلى أنهم صدموا في آخر إحصاء قاموا به عن الأسماء الأكثر شيبوعا في 2020 ، و تصدر اسم " كورونا" قائمة أسماء البنات .





و يأتي كورونا في المركز الأول في البنات و من ثم يليه أسماء " ميلا ، اورورا ، و لونا" " ، فقد تفاجئ متابعي الموقع أن عدد كبير من الآباء قرروا تسمية بناتهن بكورونا تماشيا مع الاحداث الجارية .





اما عن الأولاد فقد تصدر أسماء هينتر و صهيون الاسماء الاكثر شيوعا على الموقع في عام 2020 .









نشر موقع أمريكي قائمة بأكثر أسماء المواليد بحثا في 2020 للبنات و الأولاد ، و لكن المفاجأة كانت في تصدر اسم كورونا لأسماء المواليد .