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شكرى: مصر سوف تدافع عن مصالحها ولن تقبل أي نوع من التعدي على حدودها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:30 م
سامح شكرى
سامح شكرى
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ريهام فيكتور
قال سامح شكرى ، وزير الخارجية ، إن العناصر الارهابية استهدفت الامن القومى العربى سواء فى ليبيا او العراق او سوريا ومحاولة الارهاب فى الانتشار الى الاطار الافريقى وغير ذلك  .

 وأضاف سامح شكرى ، خلال كلمتة المذاعة من مؤتمر اليوم ، أننا نسعى فى كل القضايا سواء سورريا و ليبيا  للحل السلمي ولكن فى نفس الوقت مصر استهدفت من قبل التنظيمات الارهابية وتعرض شعبها للاستهداف الذي نفذ الى الاراضى المصرية من الوباء الموجود فى ليبيا .

وأشار " شكرى " ، إلى أن مصر سوف تدافع عن مصالحها ولن تقبل اى نوع من التعدي او اختراق الحدود التى تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والامن القومى لمصر .

وتابع وزير الخارجية ، أننا قمنا بالتواصل مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة مؤخرا حول الأوضاع فى ليبيا .
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