شكرى: مصر سوف تدافع عن مصالحها ولن تقبل أي نوع من التعدي على حدودها





وأضاف سامح شكرى ، خلال كلمتة المذاعة من مؤتمر اليوم ، أننا نسعى فى كل القضايا سواء سورريا و ليبيا للحل السلمي ولكن فى نفس الوقت مصر استهدفت من قبل التنظيمات الارهابية وتعرض شعبها للاستهداف الذي نفذ الى الاراضى المصرية من الوباء الموجود فى ليبيا .



وأشار " شكرى " ، إلى أن مصر سوف تدافع عن مصالحها ولن تقبل اى نوع من التعدي او اختراق الحدود التى تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والامن القومى لمصر .



وتابع وزير الخارجية ، أننا قمنا بالتواصل مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة مؤخرا حول الأوضاع فى ليبيا .

قال سامح شكرى ، وزير الخارجية ، إن العناصر الارهابية استهدفت الامن القومى العربى سواء فى ليبيا او العراق او سوريا ومحاولة الارهاب فى الانتشار الى الاطار الافريقى وغير ذلك .