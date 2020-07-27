استجواب لوزير الداخلية الكويتي في مجلس الأمة

كشف مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، عن تلقيه استجوابا من النائب شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح.





وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" وفق ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية أن الاستجواب الموجه لوزير الداخلية يتضمن 3 محاور دون الإفصاح عن تلك المحاور.





وبيًن الغانم أنه على الفور قام بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد وذلك عن طريق إرسال نسخة من الاستجواب وذلك إعمالا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس.





وأكد الغانم أن الاستجواب سيتم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة الكويتي والتي من المقرر أن يتم تحديد موعدها بعد اجتماع مكتب المجلس غدا الثلاثاء.