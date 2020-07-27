بعد قتلهما الزوج.. حبس ربة منزل وعشيقها خطيب ابنتها 4 أيام بالأقصر

قررت نيابة بندر الأقصر حبس زوجة وعشيقها خطيب ابنتها اربعة ايام على ذمة التحقيق وتوجيه الاتهام لهما بالقتل العمد لزوج المتهمة عقب اعترافهما بالجريمة .





وتعود وقائع القصة إلى أن تلقى اللواء عصام يس مدير أمن الاقصر إخطارا من مركز شرطة بندر الأقصر يفيد بوصول المجنى عليه " محمد . أ . ه " بالعقد الخامس من العمر الى مستشفى الاقصر الدولى جثة هامدة بها جرح قطعي بالرقبة وطعنة نافذة فى الصدر .

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وعلى الفور انتقلت مباحث شرطة بندر الأقصر لعمل التحريات وسؤال ابناء المجني عليه عن الواقعة .

تبين أن المجنى عليه كان يعمل حارسا لحوش مواشي و متزوج من " فاطمة . ر . ع " 40 عاما منذ 20 عاما وأنجب منها ثلاثة أبناء أكبرهم بنت عمرها 17 سنة عاما ويليها ولدان احدهما 15 عاما والاخر 12 عاما .





وقال مصدر بأن ابنة المجني عليه قالت عند وصول جثة والدها الى المستشفى " بان والدها كان جالسا وقت وقوع الحادث على سرير من الخوص بجوار الزراعات وفجأة سمعت أصوات نباح العديد من الكلاب ، فدب الخوف داخلها على ابيها فأسرعت بالنظر من النافذة فرأت شخصا ملثما يجري بين الزراعات ووالدها طريح على السرير ، فأسرعت هى واخوتها لنجدة والدها بالمستشفى .

واوضح المصدر انه عقب تكثيف الإجراءات والتحريات نجح رجال المباحث فى كشف غموض مقتل المجنى عليه بانه تبين بان الزوجة على علاقة غير شرعية مع شخص يدعى " محمد . ح " 23 سنة مقيم بمحافظة قنا عاطل وان زوجها دائم الشجار معها فاتفقت مع عشيقها بان يأتى لخطبة ابنتها الكبرى ثم يقوم بعد ذلك بقتل زوجها والتخلص منه حتى يتم زواجه من ابنتها وان يجمع بينهما فى وقت واحد دون علم ابنتها .





واضاف المصدر بانه بعد الاتفاق على قتل الزوج قامت الزوجة باستدعاء عشيقها ليتثنى لها قتله ويهرب فى الزراعات دون ان يفضح امرهما ، ولكن ارادة الله عز وجل ان يتم كشف الجريمة ويتم القبض عليهما وان يعترفا.





وكان قد تحرر محضر رقم 5953 لسنة 2020 إدارى قسم الأقصر، وجارى عرض المتهم والمتهمة على النيابة لتولى التحقيقات.