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ديني

5 آلاف جنيه مكافأة لمديرية أوقاف جنوب سيناء لجهودها في مشروع الصكوك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:20 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حققت مديرية أوقاف جنوب سيناء رقمًا قياسيًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف ، حيث تجاوزت مبيعات العام الماضي وبلغ رصيد المديرية حتى الآن 128 صكًّا ، وتم تمييز مكانها في الجدول بنجمة .

وقرر الدكتو محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف جنوب سيناء ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.

ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.
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