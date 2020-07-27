5 آلاف جنيه مكافأة لمديرية أوقاف جنوب سيناء لجهودها في مشروع الصكوك

حققت مديرية أوقاف جنوب سيناء رقمًا قياسيًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف ، حيث تجاوزت مبيعات العام الماضي وبلغ رصيد المديرية حتى الآن 128 صكًّا ، وتم تمييز مكانها في الجدول بنجمة .
وقرر الدكتو محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف جنوب سيناء ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.
ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.