شباب تنسيقية الأحزاب توضح الهدف من إعادة مجلس الشيوخ.. فيديو

قال عمرو عزت ، ممثل حزب الشعب الجمهورى بتنسقية شباب الاحزاب والسياسين ، إنه لابد من مراجعة أنشطة الأحزاب و اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها فى حالة عد تحركها .





وأضاف " عمرو عزت " ، خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 " ، أن لدينا أكثر من 10 أحزاب وبرنامج بعضها متشابه واندماجها يأتى بإرادة وليس بقانون .





وأشار دكتور محمد عمارة ، ممثل حزب الشعب الجمهورى بتنسقية شباب الأحزاب والسياسين ، إلى أن الشباب لهم دور خلال المرحلة القادمة وسيحظى برضا مجتمعى.





وتابع من جانبه محمد عزمى ، ممثل حزب الشعب الجمهورى ، أن إعادة مجلس الشيوخ هدفه المساعدة على خلق بيئة تشريعية سليمة والإلمام بمشاكل المواطنين .





وأكد أننا نعيش مرحلة جديدة يجب أن نتقبل فيها االجميع ونتحرك لملحة الوطن ، وهدفنا التحالف الانتخابى هدفه الارتقاء بالمصلحة العامة .