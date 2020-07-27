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شباب تنسيقية الأحزاب توضح الهدف من إعادة مجلس الشيوخ.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:59 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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ريهام فيكتور
قال عمرو عزت ، ممثل حزب الشعب الجمهورى بتنسقية شباب الاحزاب والسياسين ، إنه لابد من مراجعة أنشطة الأحزاب و اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها فى حالة عد تحركها .

وأضاف " عمرو عزت " ، خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى " ، المذاع  على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 " ، أن لدينا أكثر من 10 أحزاب وبرنامج بعضها متشابه واندماجها يأتى بإرادة وليس بقانون .

وأشار دكتور محمد عمارة ، ممثل حزب الشعب الجمهورى بتنسقية شباب الأحزاب والسياسين ،  إلى أن الشباب لهم دور خلال المرحلة القادمة وسيحظى برضا مجتمعى.

وتابع من جانبه محمد عزمى ، ممثل حزب الشعب الجمهورى ، أن  إعادة مجلس الشيوخ هدفه المساعدة على خلق بيئة تشريعية سليمة والإلمام بمشاكل المواطنين .

وأكد أننا نعيش مرحلة جديدة يجب أن نتقبل فيها االجميع ونتحرك لملحة الوطن ، وهدفنا التحالف الانتخابى هدفه الارتقاء بالمصلحة العامة .
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