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رياضة

محمد صلاح يودع صديقه لوفرين بعد رحيله عن ليفربول.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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إسراء أشرف
وجه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة لتوديع صديقه الكرواتي ديان لوفرين، الذي انتهت مهمته مع الريدز.

وأعلن ليفربول اليوم، الإثنين، رحيل لوفرين عن الفريق، وانضمامه إلى صفوف زينت الروسي بشكل نهائي.

وقال محمد صلاح في فيديو نشره الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر "تويتر": "لا أعرف كيف أقول لك يا صديقي، لا تعرف شعوري الآن، سنفتقدك كثيرًا هُنا، خاصة أنا".

وتابع: "كنت لاعبًا رائعًا وصديقًا عظيمًا بالنسبة لي، سنفتقدك كثيرًا، سأفتقدك كثيرًا، أحبك كثيرًا، لقد كنت رائعًا داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "شكرًا لك على كل ما فعلته من أجل ليفربول، شكرًا لك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى لك مستقبلًا رائعًا، ومشوار ناجح مع فريقك الجديد ومع عائلتك، أراك قريبًا".

ويعد لوفرين أحد الأصدقاء المقربين جدًا من الفرعون المصري في ليفربول.
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