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أخبار البلد

للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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منار نور _ ايهاب اشرف _ اشرف العمدة
وجه رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، نائب حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والمساجد بمنطقة المنيب في الجيزة لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطني الجيزة وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.
 

وتولى أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين، تطهير وتعقيم اعمال يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020 " العمل بالمنيب بمنطقة أبو زارع _ ش عبد الحليم علي _ ش عبد البديع جمعه _ ش عبد السائد قنديل _ ش عبد الوالي _ ش الانوار _ ش محمد الفيومي _ ش زهرة اسطنبول، وش الصفا _ ش السلطان أبو علي _ ش سيدي جلال _ ش درار _ ش الشيخ سلامه _  ش لقمان _ ش شجرة الدر _ ش المعز لدين الله _  ش عبد المنعم رياض _ حارة محمد عبدالرازق _ حارة محمد محمود سليم _ ش الحرية _ ش الحرية _ مسجد الزهراء _ امتداد ش عبد المنعم رياض، وامتداد ش المعز لدين الله _ امتداد شجرة الدر _ امتداد ش الانوار". 



جدير بالذكر أن حملة أبو العينين شاركت في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين في إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
للوقاية من وباء كورونا.. حملة محمد أبو العينين تواصل تعقيم شوارع المنيب|شاهد
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