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ثقافة

نقابة التشكيليين تطرح مسابقة لتصميم النصب التذكارى بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، عن طرح مسابقة لتصميم شاهد النصب التذكارى بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، للفنانين الأعضاء بالنقابة، سواء منفردين أو في مجموعات عمل من التخصصات المختلفة.


وسيكون النصب التذكارى ذى طابع فرعونى، من حيث استخدام الأعمدة والزخارف، بارتفاع ما يقرب من ثلاثين مترا ويتكون من جزئيين يأخذوا الشكل الدائرى ويتوسطهما شاهد، على محور ساحة الشعب والتى تنتهى بالمركز الثقافي الإسلامى، وفق ما ذكر على صفحة فيسبوك الخاصة بالمشروع.


ويجب على المتقدمين تقديم رسم مجسم ملون يشرح العمل والذي يجب ان يتناسب مع مقياس وطابع النصب التذكاري وذلك على لوحة بمقاس 50*70، ورسم اسقاط  للواجهات والمسقط الأفقي بمقياس رسم مناسب وموضح عليه مقاسات العمل وخامات التشطيب، وذلك على لوحة 50*70؛ مع تقرير من المتسابق يشرح العمل وسبل تنفيذه والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ، وكذلك متطلبات التنفيذ، والتكلفة التقديرية للعمل.


ويمكن كذلك للمتسابق تسليم أي عناصر يراها مهمة لتوضيح العمل، مثل المجسمات وبحيث لا تتعدي أرضية المجسم عن مقاس اللوحة 50*70، على أن توضع المجسمات على قاعدة من الخشب، كما يمكن للمتسابق تقديم فيلم حركى للتصميم المقترح لا يتعدى ثلاث دقائق.

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