استشاري نفسي: مجموع الثانوية العامة ليس الحاكم على الشخص الناجح





وأضاف نبيل القط ، خلال حواره ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع على فضائية سى بى سى، أن الثانوية العامة مازالت تمثل عبئا على كل بيت مصرى وفكرة كليات القمة مازالت مسيطرة على مفاهيم المصريين.





استشارى الطب النفسى، إلى أنه من حوالى 80 سنة تم التأكد علميا أن النجاح الاكاديمى ليس له علاقة ب النجاح في العمل ، موضحا أن هناك ما يعنى الذكاء الوجدانى وهو المسئول عن النجاح فى الحياة. وأشار





وأكد استشارى الطب النفسى ، أ ن مجموع الثانوية العامة الصغير لا يدل على فشله فى الحياة والعكس صحيح فهناك مقاييس اجتماعية واخلاقية وغيرها قد تجعله شخصا ناجحا .