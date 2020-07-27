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استشاري نفسي: مجموع الثانوية العامة ليس الحاكم على الشخص الناجح

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:29 م
نبيل القط
نبيل القط
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ريهام فيكتور
قال الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسى، إن المصريين منذ قديم الأزل يرون الثانوية العامة بوابة للمستقبل.

وأضاف نبيل القط ، خلال حواره ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع على فضائية سى بى سى، أن الثانوية العامة مازالت تمثل عبئا على كل بيت مصرى وفكرة كليات القمة مازالت مسيطرة على مفاهيم المصريين.

وأشار استشارى الطب النفسى، إلى أنه من حوالى 80 سنة تم التأكد علميا أن النجاح الاكاديمى ليس له علاقة بالنجاح في العمل، موضحا أن هناك ما يعنى الذكاء الوجدانى وهو المسئول عن النجاح فى الحياة.

وأكد  استشارى الطب النفسى ، أن مجموع الثانوية العامة الصغير لا يدل على فشله فى الحياة والعكس صحيح فهناك مقاييس اجتماعية واخلاقية وغيرها قد تجعله شخصا ناجحا .
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