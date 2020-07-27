أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس: فيروس كورونا مازال موجودا وننتظر الشتاء.. والأرصاد تكشف عن طقس الأيام المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نستعرض لكم أبرزها:









قال الكابتن هشام الشوبكى، كبير منقذي شاطئ النخيل، إن من أصعب حالات الانقاذ الذى قام بها كانت فى ترعة المريوطية حيث انتشل جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ووالدها، مضيفًا " دى من أسوأ حالات الإنقاذ ومن أصعب الصور أنقذت ملك 3 سنوات وبكيت عليها شهرا".





وأشار الشوبكى خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، ان والدها سقط بالعربية فى ترعة المريوطية، مضيفًا أن والدها كان يرفعها عاليًا لكى لا تغرق معه.

















قال دكتور أحمد سمير فرج ، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن مبادرة " مايغلاش عليش عليك "، عبقرية لانها تخدم كافة اطراف المنظومة بالدولة لتحقيق معدلات تنمية عالية جدا ، لافتا الى ان الدولة قامت بعمل مبادرة "ما يغلاش عليك "للوصول الى النسب التى كانت ترجوها قبل تفشى فيروس كورونا .





واضاف أحمد سمير ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، ان مبادرة "ما يغلاش عليك" تحت رئاسة الرئيس السيسى ويشارك بها كافة وزارات الدولة .













عرض برنامج ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة تن، تقرير فيديو يوضح جدعة الأسوانية، وقيامهم بحماية سيارة محملة بالشيكولاتة غالية الثمن بعد تعرضها لحادث سير.





وقال علاء، أحد أهالي النوبة، وشاهد على تفاصيل حماية أهالي وادي كركر حمولة بضائع بعد تعرض السيارة لحادث على الطريق، إن الحادثة التتى وقعت ليست الأولى ولكن هناك حوادث كثيرة على هذا الطريق.









كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سبب تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر له عدة أسباب، منها جهود الدولة والقيادة السياسية، ودور الإعلام في توعية المواطنين.

وأشار تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن فيروس كورونا لم يختف، ومازالت هناك حالات مصابة، فالحذر واجب بشدة، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى وإن قلت حدة المرض.













قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مبادرة "مايغلاش عليك" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس أهمية أن يرى المستهلك المصري التقدم في الصناعات المصرية والمجهودات التي بذلتها الدولة خلال الفترة السابقة.





وأضاف "المهندس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدي، أن الهدف من مبادرة مايغلاش عليك هي تخفيف العبء على المستهلك، بالتعاون مع وزارة التموين، موضحًا أنها قامت بخصم 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لحاملى البطاقات التموينية فقط.









نفت الدكتورة أيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ارتفاع درجات الحرارة بطريقة مهولة ووصولها إلى 50 درجة، متابعة أنه سيكون هناك إرتفاع غدا من درجتين إلى ثلاث درجات بالقاهرة، وارتفاعها مستمر حتى نهاية الأسبوع.





وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن درجات الحرارة بالقاهرة اليوم تصل من 37 إلى 38 درجة حتى نهاية الأسبوع، إلا أنها لن تزيد على الـ40 أو 50 درجة.





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 27 - 7-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 882 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 860 جنيها.









قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد، موضحا أننا فى حالة تقلبات جوية، وهذا مستمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن سقوط الأمطار خفيفة غير مؤثرة، وأن الرطوبة ستكون مرتفعة خلال الأيام المقبلة، وهذا شئ طبيعي.





قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بجهود كثيرة لاتخاذ اجراءات رادعة لكل من يخالف الإجراءات الزراعية، مما ساهم فى تحسين المنظومة الزراعية بشكل كبير، لافتًا إلى أنه تم ادخال واستخدام منظومة التحول الرقمى فى منظومة الزراعة فى مصر.





وأضاف القرض، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن التكنولوجيا تعظم من نتائج وزارة الزراعة والحاصيل الجديدة، مشيرًا إلى ان مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور بنسبة 21 % من الإنتاج العالمي.





قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يضع مخلفات الأضحية في الشوارع فهو آثم وليس من الدين، لافتًا إلى أن ما يحدث من قبل البعض يسئ للدين والوطن ويتسبب في ضرر.