"أطفالنا مستقبلنا".. حملة للتوعية بأهمية تطعيمات الأطفال





وأشار المدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، إلى أن هناك بعض التطعيمات لتقوية مناعة الطفل عن أى فيروس أو مرض يأتى مفاجأة لحماية الطفل.





وتابع المدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، أن وزارة الصحة تقدم مجهود كبير جدا بالنسبة لتطعيمات الوقاية من الامراض المختلفة، موضحا حملة الجمعية المصرية توعى بأمراض الأطفال غير المعروفة والتطعيمات المتعارف عليها.





وأكد أن الأكل الصحى والحياة النفسية الطبيعية مهمه للطفل، مشيرا إلى أن الطب العالمى أكد أن هناك 3 ملايين طفل تم إنقاذهم على مستوى العالم بسبب التطعيمات الوقائية، إلى جانب خلو مصر من حالات شلل الأطفال بسبب التطعيمات.