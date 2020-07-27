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"أطفالنا مستقبلنا".. حملة للتوعية بأهمية تطعيمات الأطفال

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:34 م
تطعيم الاطفال
تطعيم الاطفال
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ريهام فيكتور
قال الدكتور شريف عبد العال، استشاري طب الأطفال بجامعة القاهرة، والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، إن الجمعية أطلقت حملة "أطفالنا مستقبلنا" لنشر الوعي بأهمية حماية الأطفال من خطر الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية، والمسببة للكثير من الأمراض الخطيرة، حفاظًا على صحتهم وحماية لمستقبلهم.

واضاف شريف عبد العال، خلال حواره ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أن  الحملة تسعى لتوعي الاهالى بأهمية التطعيم لدى الأطفال.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، إلى أن هناك بعض التطعيمات لتقوية مناعة الطفل عن أى فيروس أو مرض يأتى مفاجأة لحماية الطفل.

وتابع المدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، أن وزارة الصحة تقدم مجهود كبير جدا بالنسبة لتطعيمات الوقاية من الامراض المختلفة، موضحا حملة الجمعية المصرية توعى بأمراض الأطفال غير المعروفة والتطعيمات المتعارف عليها.

وأكد أن الأكل الصحى والحياة النفسية الطبيعية مهمه للطفل، مشيرا إلى أن الطب العالمى أكد أن هناك 3 ملايين طفل تم إنقاذهم على مستوى العالم بسبب التطعيمات الوقائية، إلى جانب خلو مصر من حالات شلل الأطفال بسبب التطعيمات.
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