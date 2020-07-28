فيديو جراف.. رحلة حنين حسام ومودة الأدهم من فيديوهات التيك توك للحبس سنتين

قامت السلطات الأمنية بترحيل مودة الأدهم وحنين حسام إلى سجن القناطر عقب صدور حكم بمعاقبتهما بالحبس سنتين وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه لكل منهما بتهمة التحريض على الفسق والفجور.







أسندت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء.





ويمكن معرفة التفاصيل في الفيديو جراف التالي: