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حوادث

الوطنية للانتخابات: 787 مرشحا في القائمة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:04 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
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جودت عيد
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الشيوخ والمقرر التصويت فيها للمصريين بالخارج يومى 9 و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

وأكدت الهيئة أن عدد المرشحين بعد انتهاء الطعون الانتخابية والفصل فيها بلغ 787 مرشحا.

وأشارت إلى أن عدد المرشحين وفقا لكل محافظة جاء كالتالي:
 
 اسوان 12
 اسيوط 28
 الاسكندرية 67
 الاسماعيلية 9
الاقصر 25
البحر الاحمر 10
 البحيرة 41
 الجيزه 73
 الدقهلية 43
السويس 13
 الشرقية 47
الغربية 30
 الفيوم 10
 القاهره 98
 القليوبية 60
 المنوفية 30
 المنيا 27
 الوادى الجديد 2
 بنى سويف 23
 بورسعيد 8
جنوب سيناء 5
 دمياط 17
 سوهاج 35
شمال سيناء 7
 قنا 42
كفر الشيخ 20
مرسى مطروح٢٧ 

وكان  المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أعلن الأحد الماضى أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت في طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدة، وبلغ عدد أسماء المرشحين المقبولين التي تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢ مرشحا، بينما تم استبعاد ١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح في أسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا، كما فحصت المستندات المقدمة من كل المترشحين.

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