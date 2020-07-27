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ديني

الأزهر للفتوى: العشر الأوائل من ذي الحجة تجتمع فيها أركان الإسلام.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:05 م
مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
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محمد شحتة
قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العشر الأوائل من ذي الحجة فضلها كبير عند الله تعالي ويستحب فيها الإكثار من العمل الصالح. 


وأضاف عرفة في البث المباشر لصفحة موقع صدى البلد، للرد علي أسئلة الجمهور، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يكفي في فضل العشر من ذي الحجة أن الله تعالى أقسم بهن فقال في كتابه العزيز "والفجر وليال عشر".


وأشار إلي أنه ينبغي في هذه الأيام الصيام والذكر والاستغفار، فقال النبي عن فضل الصيام في التسع الأول من ذي الحجة "من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله أدخله الله الجنة" وفي رواية "باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا".


وأوضح أن هذه الأيام المباركة تجتمع فيها أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج.
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