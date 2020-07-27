AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شركة أيروفلوت الروسية تبدأ ببيع تذاكر السفر بين موسكو والقاهرة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:22 م
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
بدأت شركة (أيروفلوت) الروسية في بيع تذاكر الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، وذلك بعد إعلان الحكومة الروسية عودة الطيران بداية من أغسطس المقبل.

وذكرت الشركة - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين - أنه من المتوقع أن تنطلق أول رحلة إلى القاهرة يوم 8 أو 9 أغسطس المقبل، موضحة أنه في حال تأجيل السفر سيتم وضع المسافر أمام خيارين، إما تأجيل التذكرة ليوم آخر أو استرجاع أمواله.

يُذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن - الجمعة الماضية - استئناف رحلات الطيران الدولية التي تم تعليقها بسبب جائحة "كورونا" اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل، مؤكدًا أن الرحلات الدولية سيتم تسييرها عبر مطارات (موسكو - سان بطرسبورج - روستوف على الدون). 

وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع عملية عودة المواطنين الروس الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دول أخرى بسبب تعليق الرحلات الدولية على خلفية جائحة "كورونا"

من جهتها.. أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا - التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في البلاد - استئناف الرحلات الجوية بالدرجة الأولى مع (بريطانيا - تركيا - تنزانيا)، مشيرة إلى أن العمل جار بهدف توسيع هذه القائمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تبدأ بإنتاج لقاحين مضادين لفيروس كورونا في سبتمبر

بدءا من أغسطس .. روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية

روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية اعتبارا من الشهر المقبل

ترشيحاتنا

حلمت بوفاة ابنها قبل قتله بأسبوع.. والدة طالب الدقهلية: الجناة خلصوا عليه بالسكاكين بسبب اللعب أمام منزله

إلى العاصمة الإدارية مباشرة.. وزير النقل يبشر سكان الزمالك بمزايا المترو الجديد

انقطاع المياه في عدد من المناطق بروكسي ومصر الجديدة.. غدا

حكم من يحلق شعره أو يقص أظافره في عشر ذي الحجة.. الإفتاء توضح

أخبار الرياضة.. شوبير يرد على مرتضى منصور.. الزمالك يسعى لخطف هدف الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام غالي.. رحيل صديق صلاح عن ليفربول

مشاجرة بين والد حنين حسام وخالها عقب حبسها سنتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. طريقة عمل مكرونة بالمشروم

أسعار سيارات شيفروليه chevrolet اليوم في مصر .. صور

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات