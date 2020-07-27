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أخبار العالم

الحكومة الكويتية: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:11 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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شيماء مصطفى
عقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي، عبر الفيديو كونفرانس برئاسة الشيخ صباح الخالد، رئيـس الوزراء. 

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، اطمأن رئيس الوزراء المجلس على استقرار صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلًا المولى عز وجل أن يمن عليه، بالشفاء التام وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أكد أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة جيدة، داحضا ما يثار من أخبار سلبية بشأن حالته الصحية.

وقال الغانم - في تصريحات نقلها حساب مجلس الأمة الكويتي، أمس الأحد على تويتر "إن كل الأخبار التي تأتينا عن صحة أمير البلاد مطمئنة" نافيا كل ما يثار من أقاويل المغرضين بشأن صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر، سائلا الله أن يديم الصحة عليه ويبقيه ذخرا لشعبه".

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر بلاده الخميس الماضي إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الذي بدأه في 2 سبتمبر الماضي لاستكمال الفحوصات الطبية.
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