تغزو ليبيا وتدعم الإرهابيين.. تقرير أممي جديد يفضح تركيا

أعادت الأمم المتحدة التأكيد على إدانة التدخل التركي في ليبيا، والممارسات التركية غير الشرعية، هذا علاوة على تأكيد دعمها للجماعات الإرهابية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وخلال عمل خبراء الأمم المتحدة على تقرير يرصد العقوبات بحق تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، كشف التقرير عن ضلوع تركيا والتورط مع التنظيمين.





ونقلت تركيا ما بين 7 آلاف إلى 15 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا من بينهم مقاتلين سابقين في التنظيمات الإرهابية.





وقامت تركيا من خلال موالين لها في سوريا في مناطق الشمال السوري بنقل آلاف المرتزقة إلى ليبيا، هذا إضافة إلى أسلحة ومعدات.



