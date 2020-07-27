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أخبار العالم

تغزو ليبيا وتدعم الإرهابيين.. تقرير أممي جديد يفضح تركيا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:09 م
تركيا تدعم بالمرتزقة
تركيا تدعم بالمرتزقة
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محمد علي
أعادت الأمم المتحدة التأكيد على إدانة التدخل التركي في ليبيا، والممارسات التركية غير الشرعية، هذا علاوة على تأكيد دعمها للجماعات الإرهابية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.   

وخلال عمل خبراء الأمم المتحدة على  تقرير يرصد العقوبات بحق تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، كشف التقرير عن ضلوع تركيا والتورط مع التنظيمين.

ونقلت تركيا ما بين 7 آلاف إلى 15 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا من بينهم مقاتلين سابقين في التنظيمات الإرهابية. 

وقامت تركيا من خلال موالين لها في سوريا في مناطق الشمال السوري بنقل آلاف المرتزقة إلى ليبيا، هذا إضافة إلى أسلحة ومعدات. 

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا تمهيدا لخوض معركة "مدينة سرت" وأصبح إجمالي عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلوا إلى ليبيا نحو 16،500.
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