رمضان عبد المعز: الصدقة تطهر الأغنياء وتزيل الحسد من الفقراء.. فيديو

قال

، الداعية الإسلامى، إنه فيما ورد عن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-، أن الصدقة واجبة على كل مسلم، وذلك بحسب ما جاء في الحديث الشريف.

وتابع: : "لو عندك مرتب بسيط تُخرج منه صدقة، حتى تطهرك وتصلح الحال، فالصدقة تطهر الإنسان من الحقد والحسد ما دام يعطيه الغنى، مشيرًا إلى أن الصدقة تطهر الأغنياء من الشح والبخل".

وتابع: : "لو عندك مرتب بسيط تُخرج منه صدقة، حتى تطهرك وتصلح الحال، فالصدقة تطهر الإنسان من الحقد والحسد ما دام يعطيه الغنى، مشيرًا إلى أن الصدقة تطهر الأغنياء من الشح والبخل".

وتابع: : "لو عندك مرتب بسيط تُخرج منه صدقة، حتى تطهرك وتصلح الحال، فالصدقة تطهر الإنسان من الحقد والحسد ما دام يعطيه الغنى، مشيرًا إلى أن الصدقة تطهر الأغنياء من الشح والبخل".

» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، بما قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث : «على كل مسلم صدقة، قال: أرأيت إن لم يجد؟ ، قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال: أرأيت إن لم يستطع؟ ، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف ، قال: أرأيت إن لم يستطع، قال: يأمر بالمعروف أو الخير، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة».

قال

، الداعية الإسلامى، إن

قلة البركة في الوقت من علامات الساعة، مشيرًا إلى أن ما كان يفعله النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فى يوم، نفعله نحن الآن فى شهور.

وكان في بداية حلقة اليوم قد