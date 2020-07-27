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ديني

رمضان عبد المعز: الصدقة تطهر الأغنياء وتزيل الحسد من الفقراء.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:35 م
رمضان عبد المعز:
رمضان عبد المعز: الصدقة تطهر الأغنياء وتزيل الحسد من الفقراء
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أمل فوزي
قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إنه فيما ورد عن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-، أن الصدقة واجبة على كل مسلم، وذلك بحسب ما جاء في الحديث الشريف.

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واستشهد «عبد المعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، بما قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث : «على كل مسلم صدقة، قال: أرأيت إن لم يجد؟ ، قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال: أرأيت إن لم يستطع؟ ، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف ، قال: أرأيت إن لم يستطع، قال: يأمر بالمعروف أو الخير، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة».

وتابع: : "لو عندك مرتب بسيط تُخرج منه صدقة، حتى تطهرك وتصلح الحال، فالصدقة تطهر الإنسان من الحقد والحسد ما دام يعطيه الغنى، مشيرًا إلى أن الصدقة تطهر الأغنياء من الشح والبخل".

 وكان في بداية حلقة اليوم قد قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن قلة البركة في الوقت من علامات الساعة، مشيرًا إلى أن ما كان يفعله النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فى يوم، نفعله نحن الآن فى شهور.

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وأشار «عبد المعز» إلى أنه فيما ورد عن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يصلى بخمسة أجزاء فى صلاة العشاء، منوهًا بأنه لابد من تصديق ذلك، لأننا إذا علمنا ما كان يفعله النبى -صلى الله عليه وسلم- في يومه، سنقول مستحيل انجاز هذا فى يومنا الآن.
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