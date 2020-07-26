يغفل عنهما كثيرون.. رمضان عبد المعز: بـ أمرين يستجيب الله دعاءك

قال رمضان عبدالمعز ، الداعية الإسلامى، إن من يعطي كل ذى حق حقه، ويستعين بالله عز وجل، فى كل ما يقابله من كرب ومشكلات، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه وييسر له أمره.



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وأوصى « عبدالمعز » خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، قائلًا: اكثروا من الأعمال الصالحة، واخلصوا لله جل وعلا، وادعوا الله يستجيب لكم، منوهًا بأن هذا ما حدث مع سيدنا سليمان -عليه السلام-، حينما بنى المسجد الأقصى، مخلصًا لله سبحانه وتعالى.





وتابع: دعا الله بثلاثة أمور فاستجابهم الله عز وجل له، مشيرًا إلى أنها أولًا: أن يكون له ملكًا لا ينبغى لأحد غيره، فكان يُحدث الطير وسخر له الجن والريح، والثانى أن يوافق كلامه حكم الله، وقد كان، والثالث أن تغفر كل ذنوب من يصلى صلاة واحدة فى المسجد الأقصى واستجاب الله له".





وفي حلقة سابقة قال رمضان عبدالمعز ، الداعية الإسلامى، إن من لا يفهمون الشريعة الإسلامية السمحاء يتهمونها بأنها منهج ذكورى، لأن الرجال يذهبون للصلاة فى المساجد، والسيدات يصلين فى المنزل، ولا يحصلن على ثواب الذهاب للمسجد، أو الصلاة فى جماعة . من لا يفهمون الشريعة الإسلامية السمحاء يتهمونها بأنها منهج ذكورى، لأن الرجال يذهبون للصلاة فى المساجد، والسيدات يصلين فى المنزل، ولا يحصلن على ثواب الذهاب للمسجد، أو الصلاة فى جماعة .





وأوضح « عبدالمعز » أن التفاوت فى الاجر وارد، والمرأة تؤجر على ما تفعله فى المنزل من تربية الأبناء، وهو أجر المجاهدات فى سبيل الله، وايضا حسن التبعل لزوجها يعادل جميع أبواب الخير".



