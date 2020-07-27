روجينا تشعل إنستجرام بالرقص على أنغام "يتعلموا".. فيديو

نشرت الفنانة روجينا فيديو جديدا من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت روجينا بإطلالة جذابة باللون الأحمر وهي ترقص على أنغام أغنية عمرو دياب يتعلموا.





وحازت الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي:





ياعمرى - قمر اوي - منورة الدنيا





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وآخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.