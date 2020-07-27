أحمد فيليكس يكشف سبب غياب الغانيين عن مصر ويؤكد: تجربتي مع الأهلي الأفضل

أكد الغاني أحمد فيليكس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك السابق، أن فترة تواجده مع القلعة الحمراء كانت الأفضل بالنسبة له خلال مسيرته.





أحمد فيليكس لعب في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة من 1993 حتى موسم 98، ثم انضم لنادي الزمالك خلال موسم 2000-2001.





وقال فيليكس خلال تصريحات لبرنامج أون تايم علي قناة أون تايم سبورت: "أشكر النادي الأهلي على الفرصة التي منحها لي لكي أكون كما أنا عليه الآن، وأشكر جماهير المارد الأحمر".





وأضاف: "لا أعتقد أنه كان هناك أي تواصل معي على الإطلاق لكي أكون مع النادي الأهلي حاليًا في أي منصب، ممتن جدًا لأنني لعبت للنادي الأهلي، كنت أحب التواجد في منطقة الجزاء لأسجل الأهداف، وأتمنى العودة إلى مصر من جديد".





وعن غياب اللاعب الغاني في الدوري المصري؟ أوضح: "عندما حضرت إلى مصر كانت لدي موهبة وكنت متواضعًا وأردت أن أقدم شيئا للنادي الأهلي".





وأكد: "اللاعبون الآن يأتون ولا يطمحون أن يكون لهم اسم في مصر، كما أنهم ليس لديهم المهارة الكافية مثل اللاعبين القدامى".