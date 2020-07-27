AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد فيليكس يكشف سبب غياب الغانيين عن مصر ويؤكد: تجربتي مع الأهلي الأفضل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمد رشاد
أكد الغاني أحمد فيليكس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك السابق، أن فترة تواجده مع القلعة الحمراء كانت الأفضل بالنسبة له خلال مسيرته.

أحمد فيليكس لعب في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة من 1993 حتى موسم 98، ثم انضم لنادي الزمالك خلال موسم 2000-2001.

وقال فيليكس خلال تصريحات لبرنامج أون تايم علي قناة أون تايم سبورت: "أشكر النادي الأهلي على الفرصة التي منحها لي لكي أكون كما أنا عليه الآن، وأشكر جماهير المارد الأحمر".

وأضاف: "لا أعتقد أنه كان هناك أي تواصل معي على الإطلاق لكي أكون مع النادي الأهلي حاليًا في أي منصب، ممتن جدًا لأنني لعبت للنادي الأهلي، كنت أحب التواجد في منطقة الجزاء لأسجل الأهداف، وأتمنى العودة إلى مصر من جديد".

وعن غياب اللاعب الغاني في الدوري المصري؟ أوضح: "عندما حضرت إلى مصر كانت لدي موهبة وكنت متواضعًا وأردت أن أقدم شيئا للنادي الأهلي".

وأكد: "اللاعبون الآن يأتون ولا يطمحون أن يكون لهم اسم في مصر، كما أنهم ليس لديهم المهارة الكافية مثل اللاعبين القدامى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فليكس: فخور بانتمائي لـ الأهلي.. واللعب في صفوفه الأعظم في مشواري ..فيديو

مواطن غاني يهدد راشفورد نجم مانشستر يونايتد ويؤكد أبوّته له

محمود سمير: الزمالك فاوضني قبل الأهلي.. لو صالح جمعة مع جوزيه كان سيتم استبعاده.. فيديو

عمرو الصفتي: لاعبو الزمالك الحاليون محظوظون بوجود مرتضى منصور.. فيديو

رامي ربيعة سلسلة من الإصابات لا تنتهي.. أرضية التتش السبب أم تقصير طبي؟

ترشيحاتنا

كما فعلت تركيا بنهري دجلة والفرات.. أحمد موسى يفضح إثيوبيا: تريد تعطيش مصر والسيطرة على النيل

إلى العاصمة الإدارية مباشرة.. وزير النقل يبشر سكان الزمالك بمزايا المترو الجديد

إغماء وبكاء وخناقة.. مشاهد من محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام ..فيديو

رونالدو وليفاندوفسكي وإيموبيلي .. من يخلف ميسي في التتويج بالحذاء الذهبي الأوروبي

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

الخارجية الإثيوبية تجهز لمعركة دبلوماسية مع مصر بشأن سد النهضة بالتحالف مع دول حوض النيل

AdvertisementS

أحمد شوبير يرد على مرتضى منصور بشأن مجاملة وائل جمعة

حسام غالي مصمم.. مفاجأة «الكابيتانو» يرفض حضور مباراة الأهلي والجونة بالتتش

أخبار الرياضة.. شوبير يرد على مرتضى منصور.. الزمالك يسعى لخطف هدف الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام غالي.. رحيل صديق صلاح عن ليفربول

خاص| الأهلي يقترب من التعاقد مع هداف إفريقيا بطريقة مبتكرة

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

خايف منكم ونفسي أراضيكم.. محمد كامل يوجه عدة رسائل لـ جمهور الأهلي

كورونا يمنح نادي مصر فرصة ذهبية للبقاء في الدوري.. هل يستغلها الفريق؟

الزمالك يستغل أزمة الشناوي لحسم ضم 3 صفقات قوية من بيراميدز

الكنز المفقود .. 6 مواهب شابة تخطف أنظار كارتيرون فى الزمالك

المجري .. مصطفى عبده يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الأهلي بعد تطويرها

الأهلي الثالث والزمالك الواحد والعشرين في الأكثر تتويجا بالبطولات حول العالم

5 لاعبين تحت المقصلة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي .. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر .. هذه العوامل ضارة بصحتك

هل عملية تنسيق القوام لها فوائد على الجسم ؟.. طبيب يجيب

هذه الأمراض تحتاج إجراءات استثنائية لإجراء عملية زراعة الشعر.. تعرف عليها