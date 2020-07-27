عميد علوم عين شمس يكشف عن عدد حالات الاشتباه بكورونا في امتحانات الفرق النهائية

اقرأ أيضا:





وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحات لـ "صدي البلد" أنه منذ بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية تم الكشف عن عدد محدود جدا من حالات الاشتباه للاصابة بفيروس كورونا وكانت ٢ فقط في اول يوم وتبين أن احدهم فقط ايجابي.





اقرأ أيضا:





وأكد الدكتور محمد أنه تم الانتهاء من اكثر من ثلثي الامتحانات الخاصة بالفرق النهائية، موضحا ان الامور تسير بشكل منتظم للغاية و نسبة الغياب تراوحت بين ١ الى ٣ بالمائة فقط وهذة نسبة ضئيلة للغاية .



