عميد علوم عين شمس يكشف عن عدد حالات الاشتباه بكورونا في امتحانات الفرق النهائية

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بدأت يوم 11 يوليو الحالي وسط إجراءات احترازية مشددة بداية من دخول الجامعة حتى الخروج، حيث يتم الكشف الحراري على جميع الطلاب فور دخولهم من بوابة الدخول.
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وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحات لـ "صدي البلد" أنه منذ بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية تم الكشف عن عدد محدود جدا من حالات الاشتباه للاصابة بفيروس كورونا وكانت ٢ فقط في اول يوم وتبين أن احدهم فقط ايجابي.
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وأكد الدكتور محمد أنه تم الانتهاء من اكثر من ثلثي الامتحانات الخاصة بالفرق النهائية، موضحا ان الامور تسير بشكل منتظم للغاية ونسبة الغياب تراوحت بين ١ الى ٣ بالمائة فقط وهذة نسبة ضئيلة للغاية .
يذكر أن كلية العلوم وضعت خطة احترازية صارمة لاستقبال طلاب الفرق النهائية حيث كلف عميد الكلية المعمل المركزي بالكلية لتصنيع كميات من المطهرات وتم شراء عدد كبير من الكمامات للطلاب التي لم يرتدوا كمامات بالإضافة إلى شراء جوانتيات.