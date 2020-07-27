تضحك على الجميع.. أحمد موسى: إثيوبيا لا تريد لنا الخير وسوف نذهب لمجلس الأمن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لم تعادِ أي دولة من القارة الأفريقية وتسعى دائما لمساعدة الدولة في التنمية، وإنشاء المشروعات القومية ومساندة الشعوب.





وأضاف أحمد موسى، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن شركة المقاولون العرب لديها مشروعات في كافة الدول الأفريقية، مرددا «إثيوبيا بهذا الشكل لا تريد لنا الخير.. وسوف نتحرك إلى مجلس الأمن».





وانفعل أحمد موسى على الهواء، «إثيوبيا تلاوع وتضحك على الجميع، وتسعى إلى هدف معين، وهو السيطرة على النيل ومن خلفها دول معينة.. ما تفعله إثيوبيا هو ملء السد دون الرجوع إلي مصر والسودان».





وأكد أحمد موسى، أن إثيوبيا بدأت في تجهيز حملة دبلوماسية ضد مصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن المفاوضات التي تمت خلال السنوات الماضية فشلت ولم تأتِ بنتيجة.