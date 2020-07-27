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رياضة

كرة طائرة.. فقرة ترفيهية فى تدريبات حراس مرمى الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات ترفيهية اليوم، على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض الرباعي فقرة كرة طائرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، في إطار تجهيز اللاعبين لاستئناف مباريات بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلى مباراة ودية أمام فريق سموحة، وحقق الفوز برباعية نظيفة استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.

ويستعد الأهلي لمسابقة الدوري ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

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