مياه الفيوم تواصل حملاتها التوعوية على محلات الجزارة

تواصل إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، حملاتها التوعوية لليوم الثالث على التوالى من أجل نشر الوعى المائى والحفاظ على شبكات الصرف الصحى على محلات الجزارة والمواطنين والميادين والشوارع الرئيسية بمركزى طامية وسنورس.





وأكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن إدارة التوعية والإعلام تواصل جهودها التوعوية فى نشر الوعى المائى لدى جموع المواطنين قبيل دخول عيد الأضحى المبارك من أجل الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى والدماء داخل مطابق الصرف الصحى وترشيد استهلاك مياه الشرب وعدم الإسرف فيها.









وأوضح أن ذلك الإسراف يؤدى إلى زيادة كميات المياه داخل خطوط وشبكات الصرف الصحى مما يؤثر على الطاقات الاستيعابية للروافع ومحطات المعالجة بخلاف الانسدادات والطفوحات التى تحدث نتيجة كميات المياه المستعملة نتيجة عدم الوعى بأهمية مياه الشرب وعدم الاهتمام بأسس الترشيد .





وأشار رئيس مجلس الادارة ان التوعية تعتبر ركيزة رئيسية فى الوقت الراهن من اجل توعية المواطنين بأهمية المياه واستخدامتها وعدم الاسراف فيها وهى تؤدى دورها المنوط بها وبالتعاون مع كافة المؤسسات داخل المحافظة وتواصل حملاتها التوعوية المتواصلة بكافة مراكز المحافظة.