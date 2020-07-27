وفاة والدة المطرب الشعبي محمد سلطان

نشر المطرب الشعبي محمد سلطان، منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب "سلطان" من خلال المنشور: أمي في ذمة الله الله يرحمك ياما.
وفي وقت سابق كشف المطرب محمد سلطان عن مرض والدته من خلال منشور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "قيس بوك" قائلا: يارب ما تحوجني لحد ربنا يشفيكي ياما ابنك راجل ربنا بيحبه ومعاه بفضل دعاكي.
من أهم اعمال "سلطان" أغنية بعنوان "يا ناس يا شر"، وحققت 4 ونصف مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وأغنية بعنوان "شيلوا عنكم من عالينا" وحققت مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".