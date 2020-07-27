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فن

وفاة والدة المطرب الشعبي محمد سلطان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:31 م
المطرب الشعبي محمد
المطرب الشعبي محمد سلطان
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عمر صبحي
نشر المطرب الشعبي محمد سلطان، منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب "سلطان" من خلال المنشور: أمي في ذمة الله الله يرحمك ياما.


وفي وقت سابق كشف المطرب محمد سلطان عن مرض والدته من خلال منشور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "قيس بوك" قائلا: يارب ما تحوجني لحد ربنا يشفيكي ياما ابنك راجل ربنا بيحبه ومعاه بفضل دعاكي.


من أهم اعمال "سلطان" أغنية بعنوان "يا ناس يا شر"، وحققت 4 ونصف مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وأغنية بعنوان "شيلوا عنكم من عالينا" وحققت مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".
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