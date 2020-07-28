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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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برلمان

برلماني: مصر ستكون لها الأولوية في الحصول على عقار كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:00 ص
عقار كورونا
عقار كورونا
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أحمد أيمن
طالب النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكرار تجربة شركة فاركو المصرية في إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن الشركة سبق وحققت إنجازا بتصنيع لقاح لعلاج فيروس سي، والذي أثبت فاعليته في العلاج وتم تصديره للخارج.

وأكد البطيخي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة التركيز خلال الفترة الحالية على دعم الأبحاث العلمية وصناعة الدواء، فضلا عن إنشاء مصنع متخصص لإنتاج لقاحات الفيروسات مثل كورونا وغيرها من الأنواع المستجدة والتي قد تظهر مستقبلا، مشيدا بتحركات الدولة الحالية لإنتاج علاج للفيروس التاجي.

وأشار إلى وجود شراكة مصرية صينية وتعاون مشترك بين البلدين في هذا الشأن، حيث ستكون لمصر الأولوية في الحصول على علاج كورونا حال اكتشافة بالخارج وتصديره للدول.
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