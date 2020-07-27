هافرتز يضغط على إدارة باير ليفركوزن للذهاب لـ تشيلسي





وأشارت شبكة سكاي سبورتس أن هافرتز طلب من إدارة ناديه الموافقة على رحيله عن صفوف الفريق والانتقال لصفوف تشيلسي الموسم المقبل.





وأكدت الشبكة أن هافرتز وافق على الانتقال لتشيلسي بعد حسم تأهلهم لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويريد اللعب مع مدربهم فرانك لامبارد المدير الفني للفريق.





وأضافت الشبكة في تقريرها أن نادي باير ليفركوزن يريد مبلغ 90 مليون يورو للتخلي عن لاعبهم هافرتز لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، أما النادي اللندني يرغب في شرائه بـ 70 مليون يورو فقط.





يذكر أن هافرتز قاد فريقه للتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلالهم المركز الخامس في الدوري الألماني.

أكدت تقارير صحفية أن كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني اقترب بشدة من الانتقال لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.