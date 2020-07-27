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منوعات

شاهد.. معركة عنيفة بين أسد ولبؤة خلال موسم التزاوج من سينتصر؟

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات صادمة لمعركة عنيفة بين أسد شرس وأنثاه  تبادلا خلالها الضربات العنيفة في موسم التزاوج.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل كان المصور أورميل جافيري ، 29 عامًا ، تمكن من تصوير الخلاف الشرس بينما شاهده الآخرون من السيارات القريبة من غابة جير جوجارات بالهند.


في اللقطات المذهلة، يمكن سماع اللبؤة وهي تزأر في وجه الأسد  الذكر وهو يقترب منها وتبدأ في ضرب مخالبها الكبيرة على وجهه.


وتوضح اللقطات  الأسد وهو يصد ضربات أنثى الأسد  بهدوء بينما تستمر الأنثى في التكسير عن أنيابها  ليبدأ الأسد  في التراجع عنها عبر طريق.


بعد اندفاعها الغاضب، تنحني اللبؤة لرأسها وتبدأ بالاستلقاء قبل تحرك الأسد وهي تزأر إليه مرة أخرى.



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