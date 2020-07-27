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أخبار البلد

افتتاح فرع البنك الزراعي المصري المطور في قرية أبو الغيط بالقليوبية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
إفتتح سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري فرع البنك المطور في قرية أبو الغيط في القليوبية كأول فرع يتم افتتاحه في إطار خطة التطوير للفروع.

وصرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بأن هذا الافتتاح هو بداية جني ثمار خطة البنك الشاملة لتحديث شبكة الفروع القائمة، والتي تتضمن تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لفروع ومقار البنك وبناء علامة تجارية مميزة بتوحيد وتطوير الشكل الخارجي للفروع، مشيرًا إلى أن ذلك يتم أيضًا بالتوازي مع تطوير المنتجات المصرفية وأساليب تقديم الخدمات لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

كما صرح سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة بأن البنك يقوم حاليًا بتنفيذ خطة لتطوير أكثر من 670 فرعًا كمرحلة أولى، وتم بالفعل إسناد تطوير 620 فرعًا منها للتنفيذ، بحيث يتم الانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي في 30/6/2021 لتبدأ بعدها المرحلة الثانية التي تضم باقي فروع البنك، مشيرًا إلى أنه جاري حاليًا استلام عدد من الفروع التي تم الانتهاء من تطويرها وسيتم افتتاحها تباعًا خلال الفترة القادمة.
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