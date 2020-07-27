لإزالة التعديات .. محافظ كفر الشيخ يمهل مسئولي بلطيم والبرلس 72 ساعة

منح اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مسئولي مدينتي بلطيم وبرج البرلس مهلة 72 ساعة؛ لإزالة كافة التعديات.





أبدى نور الدين ، استياءه، من كم التعديات الفج - على حد وصفه - على الطريق الدولي الساحلي الواصل من بلطيم إلي مدينة برج البرلس، من أصحاب المعارض المتعددة سواء معارض سيارات أو سيراميك أو غيرهم، المستغلين لأراضي الدولة وحرم الطريق.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ؛ لمتابعة أعمال النظافة بالمدن، ورصد المخالفات بمدينتي البرلس وبلطيم.





وقاد محافظ كفر الشيخ، حملة مكبرة استهدفت إزالة عدد من التعديات على الطريق الدولي الساحلي، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تطبيق القانون على المخالفين وإزالة مخالفات المباني.





وقرر المحافظ غلق عدد المحال، محذرًا أصحاب المحال الأخرى من محاولة التعدي على حرم الطريق وأملاك الدولة.





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